تعتزم الحكومة الألمانية استثمار ما يقرب من 200 مليار يورو، بحلول عام 2026 في حماية المناخ.

واتفق وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك على هذه الخطوة في المفاوضات حول ميزانية 2022 ،والتخطيط المالي للسنوات التالية.

وقال ليندنر:" سنستخدم في السنوات حتى 2026 مبلغا بقيمة 200 مليار يورو"، وكان قد أعلن عن هذا المبلغ في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" أمس الأحد.

وقال ليندنر إن المجالات التي سيتم استخدام هذه الأموال فيها هي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الصناعة، وتعزيز اقتصاد الهيدروجين ،وبناء أعمدة شحن للسيارات الكهربائية " كما سنعفي المواطنين والشركات من أعباء ضريبة الكهرباء النظيفة"، وأوضح أن تكلفة هذا الإجراء وحده ستصل إلى 50 مليار يورو.

كان الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق في وقت سابق على إلغاء ضريبة الكهرباء النظيفة من قيمة فاتورة الكهرباء في الصيف المقبل، ودفعها بدلا من ذلك عن طريق الميزانية الاتحادية.

وكان من المقرر بالأساس أن يتم إلغاء هذه الضريبة من فاتورة الكهرباء في العام المقبل، لكن الحكومة قررت تبكير هذا الإجراء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.