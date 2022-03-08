أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الكينية وذلك لتصنيع وتعبئة لقاحات الحمض النووي الريبوزي التي تعمل بتقنية الرنا المرسال في البلاد.

وكشفت موديرنا عن اعتزامها استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار في كينيا لإنتاج نحو 500 مليون جرعة من اللقاح سنويا ليغطي القارة الأفريقية.

يشار إلى أن قارة أفريقيا تستورد معظم لقاحاتها. وأعلنت منظمة الصحة العالمية إن الأشهر المقبلة ستشهد إنشاء مركز لإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال في جنوب إفريقيا بمساعدة اتحاد شركات (كونسورتيوم).

كما خططت شركة بيونتيك الألمانية لإقامة منشآت تابعة لها لإنتاج لقاحاتها في أفريقيا، حيث تعتزم شحن حاويات متنقلة يمكنها إنتاج تلك اللقاحات إلى كل من رواندا والسنغال وكذلك جنوب أفريقيا في النصف الثاني من العام الجاري.