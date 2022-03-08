دعا أسطورة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي تيدي شيرينغهام، اللاعب الدولي هاري كين، بمغادرة نادي توتنهام في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف إذا أراد اللعب على أعلى مستوى.

ونقلت صحيفة (فوتبول لندن) عن شيرينغهام، الذي ترك توتنهام في 1997 للانضمام إلى غريمه مانشستر يونايتد قوله "إن كين يجب أن يأخذ ورقة من كتابه ويفكر في ترك توتنهام حيث يقال إن الشياطين الحمر مهتمون بالمهاجم".

وأضاف - في تصريحات صحفية - "إنها مهمة صعبة، يجب أن يتابع الموقف بنفس الطريقة التي فعلتها، إنها مهنة قصيرة، أنا أنصحه، رغم أن هذا لن يسعد مشجعو توتنهام كثيرا عندما أقول هذا، فأنت تعلم أنك تريد اللعب على أعلى مستوى، وتريد أن تلعب في نهائيات دوري أبطال أوروبا، وتريد أن تلعب للفوز بلقب الدوري، فأنت تريد أن تلعب في نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي، إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، أعتقد أنك بحاجة إلى الرحيل".

وارتبط اسم المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، الذي سجل هدفين ليقود توتنهام للفوز على إيفرتون مساء أمس الإثنين، بقوة بالابتعاد عن النادي الواقع في شمال لندن الصيف الماضي.

وكان أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمين بشدة بكين، لكن توتنهام كان مصمما على الاحتفاظ بالفائز بالحذاء الذهبي لفترة أخرى وقد نجحوا في ذلك.

ومع ذلك، عندما يحل الصيف، من المحتم إلى حد ما أن تعود شائعات رحيله إلى الظهور.