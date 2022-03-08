أظهرت بيانات حركة النقل البحري التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء ارتفاع واردات الولايات المتحدة من البنزين من أوروبا خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 آذار/مارس الحالي بمقدار الضعف مقارنة بالأسبوع السابق، بعد تراجعها خلال الأسبوع السابق إلى أقل مستوياتها منذ 16 شهرا.

وبلغ إجمالي كميات البنزين التي وصلت إلى الموانئ الأمريكية من أوروبا خلال الأسبوع الماضي إلى حوالي 151 ألف برميل يومياـ حيث فرغت ثلاث ناقلات 758 ألف برميل في موانئ الساحل الشرقي الأمريكي وفرغت ناقلة أخرى حوالي 300 ألف برميل في موانئ ساحل خليج المكسيك خلال الأسبوع.

واستقبلت موانئ ساحل المحيط الأطلسي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي شحنة من زيت التدفئة منخفض الكبريت تبلغ حوالي 302 ألف برميل خلال الأسبوع نفسه.

واستقبلت موانئ بورتوريكو التي لا يتم حسابها ضمن الواردات الأمريكية 311 ألف برميل من البنزين و264 ألف برميل ديزل (سولار) خلال الأسبوع الماضي.