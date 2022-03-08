توفي جوردون لي، المدير الفني الأسبق لفريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم عن عمر يناهز 87 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لي تولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة من عام 1977 وحتى عام 1981، حيث قاد الفريق لنهائي كأس الرابطة ومرتين للدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، كما أنهى الفريق الموسم ضمن الأربعة الكبار في بطولة الدوري مرتين في فترة مسؤوليته.

وولد لي في كانوك في ستراتفوردشاير، وبدأ مسيرته كظهير أيمن في فريق هيدنسفورد تاون قبل الانضمام إلى أستون فيلا عام .1955

وقضى لي 11 عاما في أستون فيلا، حيث شارك في الفوز بكأس الرابطة قبل أن ينهي مسيرته مع فريق شروزبيري.

وبدأ لي مسيرته التدريبية مع فريق بورت فيل، حيث جاء خلفا لستانلي ماتيوس وقاد الفريق للدرجة الثالثة، قبل أن يحقق الصعود للدرجة الثانية مع بلاكبيرن، الأمر الذي دفع نيوكاسل للتعاقد معه في عام .1975

وبعد عامين تولى تدريب إيفرتون وتعاقد مع لاعبين عدة مثل جورج وود وجرايم شارب وألان إيرفين، قبل أن يتم إقالته بسبب بداية الفريق السيئة في موسم /1980 1981، كما حظي بعدة فترات تدريبية أخرى مع فرق بريستون وريكيافيك في أيسلندا.

وقال كيفن راتكليف، قائد إيفرتون السابق والذي لعب أول مباراة له تحت قيادة لي، في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "جوردون أحب دائما منح الفرص للاعبين الشباب، وسأكون دائما ممتنا لمنحه تلك الفرصة لي في إيفرتون".

وأضاف: "لقد كان سابقا لعصره بأسلوبه التدريبي وبقليل من الحظ، لكان يمكنه تحقيق إنجازات للفريق وترك بصمته في إيفرتون، وفاته أمر محزن للغاية".