أعلنت شركة صناعة الصلب السويسرية سويس ستيل جروب، تحقيق هامش أرباح تشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك بنسبة 3ر6% خلال العام المالي الماضي مقابل خسائر بنسبة 3ر4% خلال العام السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة السويسرية حققت أرباح تشغيل خلال العام المالي الماضي بقيمة 200 مليون يورو، مقابل خسائر قيمتها 99 مليون يورو في العام السابق عليه.

وبلغت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 6ر191 مليون يورو مقابل خسائر بقيمة 9ر68 مليون يورو خلال العام السابق.

كما زادت إيرادات الشركة خلال العام المالي ككل بنسبة 40% سنويا إلى 19ر3 مليار يورو.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام المالي الماضي 3ر50 مليون يورو مقابل خسائر قيمتها 2ر310 مليون يورو خلال العام السابق.