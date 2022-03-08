أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 624205.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 885 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 616394 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7ر98 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2548 حالة مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 22 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 5263 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 137.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 8414 ليصبح مجموع الفحوصات 7746084 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 2ر5 في المئة.