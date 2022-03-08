تمكن رجال الجمارك في إدارة الشحن الجوي، من ضبط 3.400 كيلو غرامات من مخدر الماريغوانا، قادمة من دولة غينيا.

وقال بيان صادر عن جمارك الكويت إنه تم الاشتباه في طرد بريدي قادم من دولة غينيا، يحتوي على مواد غذائية، وأثناء التفتيش الجمركي عليه من قبل رجال الشحن الجوي عثروا على 3.400 كيلو غرامات من مادة الماريغوانا المخدرة، تم إخفاؤها في الطرد.

هذا، واتباعا للإجراءات المعمول بها، تم ضبط المتسلم وإحالته مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

من جانب آخر، شكر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد رجال الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.

وتحذر الإدارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكل أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.