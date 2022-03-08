أعلن استشاري طب وجراحة العيون د.يوسف الرويسان الظفيري عن نجاح عملية ماء أزرق «جلوكوما» باستخدام تقنية حديثة تسمى «xen» تستعمل للمرة الأولى في الكويت.

وأضاف الظفيري في تصريح صحافي له أن العملية لمريض يبلغ من العمر 60 عاما، كان يعاني من وجود ماء أزرق ذي الزاوية المفتوحة، وكان ضغط العين مرتفعا عنده، على الرغم من استخدام جميع القطرات المتوافرة لعلاجه، وبعد فحص المريض وجدنا أن الطريقة الأمثل هي استخدام تقنية «xen».

وأشار إلى أن تقنية التدخل الجراحي «xen»، تعتبر عملية سريعة جدا وقصيرة، حيث إنها تستغرق نحو 10 دقائق فقط بتخدير موضعي، ويغادر المريض مباشرة بعدها غرفة العمليات، ويستخدم قطرات علاجية لمدة شهر فقط بعد العملية، ويستطيع أن يستعيد عافيته، وهي عملية سهلة باستخدام مشرط جراحي يدخل إلى القرنية من دون استخدام غرز، ومن دون أي كدمات أو إصابات للعين.

وأكد الظفيري أن المريض راجع المستشفى خلال يومين بعد العملية وكان ضغط العين 5 درجات، وهي درجات مناسبة جدا لعصب العين، وهذا يعد نجاحا بالنسبة للعملية.

جدير بالذكر أن تقنية «xen gel» هي دعامة مرنة مصنوعة من مادة جلاتينية لا تسبب التهيج والالتهاب، ويتم حقن الدعامة عبر شق جراحي صغير في القرنية باستخدام أداة شبيهة لتلك المستخدمة لزراعة عدسات العين، ويمكن عمل هذا الإجراء الجراحي المحدود كإجراء مستقل كما يمكن عمله أيضا بالتزامن مع جراحة إعتام عدسة العين في نفس الوقت.

جدير بالذكر أن د.يوسف الظفيري هو أول من عمل صمام اكسبريس وزراعة في العين لمريض يعاني من الجلوكوما وذلك لأول مرة في الكويت عام 2013، وكذلك هو أول طبيب كويتي يقوم باستخدام تقنية سمايل لتصحيح النظر عام 2011.