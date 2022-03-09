دارين العلي



حصلت إدارة خدمة العملاء في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أمس الأول على شهادة «الآيزو 9001» لضبط الجودة على مستوى الخدمات المقدمة بالمراقبات ومكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.



وقال مدير ادارة خدمة العملاء م.فلاح المطيري، إن هذا الانجاز هو نتيجة عامين من العمل المتواصل لتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للعملاء على جميع المستويات.



ولفت المطيري الى أن إدارة خدمة العملاء عملت منذ 2020 على تحسين الأداء بمكاتب خدمات العملاء، إضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة على موقع الوزارة أو من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، وسعت الإدارة على تحسين الأداء بمكاتبها، وتذليل الصعوبات التي تواجه العميل والموظف المنوط به تقديم الخدمات.



ولفت الى أنه تم تفعيل خدمة الاتصال الهاتفي على رقم 153 الخط الساخن لإدارة خدمات العملاء، وتسهيل كل الخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال الهاتف، وأصبحت تلك الخدمة ركيزة أساسية في إدارة وتسهيل وإنجاز المعاملات للعملاء.



واشار إلى أن إدارة خدمة العملاء قامت بالتنسيق خلال سنتين مع القائمين على تقييم الجودة، وبتوجيهات قيادات الوزارة تم تجاوز المعوقات، والحرص على تسريع وتيرة العمل الإداري، حيث تكللت تلك الجهود بمنح إدارة خدمة العملاء شهادة «الآيزو 9001» لضبط الجودة والارتقاء بمستواها، مما يحفز العاملين بالقطاع على بذل المزيد من الجهود في خدمة العملاء، وتقديم خدمات إدارية ذات جودة عالية، والسعي دائما نحو إدارة حكومية حديثة بدعائم ثابتة وخطوات عملية تصب في النهاية إلى الوصول لمرحلة الرضا في العمل على المستويين النظري والتطبيقي.



في سياق منفصل، قال المطيري ان الوزارة تقوم حاليا بعمل مسح شامل لجميع القطاعات (السكني والحكومي والتجاري والزراعي والاستثماري) لرصد المتأخرين عن سداد مديونيات الوزارة وإلزامهم بالدفع أو قطع الخدمات عنهم.