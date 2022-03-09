أكدت شركة Ooredoo الكويت، حرصها على عقد الفعاليات المميزة ضمن جهودها المستمرة لتقديم تجربة استثنائية شاملة لعملائها، تتضمن مجموعة حصرية من السحوبات والجوائز التي تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وشهدت Ooredoo انطلاقة رائعة لعام 2022 ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة تركز على العملاء، وتسعى لتحسين تجربتهم من خلال التطوير المستمر لخدماتها وعروضها وجوائزها، بالإضافة إلى تقديم قيمة للعملاء في كل خدمة توفرها الشركة لهم.



ومن ضمن الفعاليات التي تقيمها شركة Ooredoo سنويا، مسابقة «مفاجآت Ooredoo» في سحب القرعة الذي طالما ترقبه وانتظره الجميع، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث تسلمت الفائزة المحظوظة ميثه ناصر المطيري، مبلغ 10 آلاف دينار.



كما تم الإعلان عن اسم الفائز بمسابقة «كنز Ooredoo»، حيث تسلم الفائز المحظوظ منيف محسن الحربي، مفاتيح سيارة مرسيدس CLA الجديدة، وذلك مع مراعاة كل الإرشادات والاشتراطات الصحية للتباعد الاجتماعي والوقاية التي وضعتها الجهات الرسمية.



كما فاز كل من جواهر خالد العازمي وشاهه العازمي ومحبوب خان خان بتذكرتين لمباراة باريس سان جرمان ضد ريال مدريد، ضمن الاشتراك بباقات الدفع الآجل.



وعلقت مديرة إدارة الخدمات الرقمية لدى Ooredoo الكويت، سندس الشطي: «إن عملاءنا هم أولويتنا ودافعنا الدائم لتقديم خدمات مميزة وتحسين تجربتهم من خلال التطوير المستمر لخدماتنا وعروضنا وجوائزنا. كما أننا حريصون على تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية لزيادة التفاعل المباشرة مع العملاء».



وأضافت: «تقديم تجربة عميل استثنائية هو هدفنا الاستراتيجي الأول في Ooredoo، حيث تمكنا من فهم احتياجاته وتقديم ما يناسب تطلعاته ما يعزز مكانتنا الرائدة في عالم الاتصالات محليا ودوليا».