أعلنت الهيئة العامة للشباب، عن فتح باب استقبال الترشيحات لجائزة التميز للشباب العربي 2022 في مجال (الأعمال التطوعية الشبابية) حتى 17 مارس الجاري.



وقالت الهيئة قي بيان صحافي، إن الجائزة تهدف للاستثمار في رأس المال الاجتماعي وإظهار القدوة الحسنة من خلال مشاركة قصص النجاح بالإضافة الى تعزيز التنافسية بين الشباب العربي وإبراز جهودهم المتميزة وتشجيع مبادراتهم ولتكريم المبدعين منهم.



ودعت الهيئة الراغبين من الشباب الكويتيين الناشطين في العمل التطوعي، الى الترشح للجائزة عن أعمالهم التطوعية المتميزة بشرط ألا تزيد أعمارهم على 34 عاما وإرسال طلبات الترشح عبر البريد الالكتروني للهيئة (webyouth.gov.kw).



وأوضحت أن الجائزة تأتي تحت إشراف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التابع لجامعة الدول العربية، وتخضع لعدة معايير وهي: الإبداع والتميز والأصالة والاستدامة والمؤثرة على المجتمع.



وأشارت الهيئة إلى مساهمة الجائرة في تحقيق الإبداع والابتكار والريادة بالعمل الشبابي العربي وتساعد في تمكين الشباب من تطبيق معايير التميز في بحوثهم ومشاريعهم وتحفيز وتقدير المتميزين منهم.