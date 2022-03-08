قال محللون في شركة (ريستاد إنرجي) الاستشارية ومقرها أوسلو اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط العالمية ربما ترتفع إلى 200 دولار للبرميل إذا حظرت أوروبا والولايات المتحدة واردات النفط الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقالت مصادر قناة "العربية" إن بريطانيا قد تعلن اليوم تعليق النفط الروسي وليس الغاز.

ويجري تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 129 دولارا للبرميل حاليا مقارنة مع حوالي 97 دولارا قبل الحرب.

ونقلت وكالة رويترز عن بلومبرغ، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يأخذ قرارا اليوم الثلاثاء، بحظر واردات النفط الروسي لأميركا.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة مستعدة للسير في حظر واردات النفط الروسية دون مشاركة حلفائها الأوروبيين في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد أن أجرى بايدن مكالمة هاتفية مع قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يوم الاثنين حيث تواصل إدارته طلب دعمهم لفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقال أحد مصادر رويترز، إن البيت الأبيض يتفاوض أيضاً مع قادة في الكونغرس الأميركي الذين يعملون على تشريع سريع التعقب يحظر الواردات الروسية، وهي خطوة تجبر الإدارة على العمل وفقاً لجدول زمني عاجل.

وأضاف مسؤول أميركي كبير، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، لكن "من المرجح أن تكون الولايات المتحدة وحدها إذا حدث ذلك".