دعا أسطورة نادي مان يونايتد الانجليزي السابق، تيدي شيرينغهام، اللاعب الدولي هاري كين، لمغادرة نادي توتنهام في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف إذا أراد اللعب على أعلى مستوى.



ونقلت صحيفة «فوتبول لندن» عن شيرينغهام، الذي ترك توتنهام في 1997 للانضمام إلى غريمه مان يونايتد قوله: «إن كين يجب أن يأخذ ورقة من كتابه ويفكر في ترك توتنهام، حيث يقال إن الشياطين الحمر مهتمون بالمهاجم».



وأضاف: «إنها مهمة صعبة، يجب أن يتابع الموقف بنفس الطريقة التي فعلتها، إنها مهنة قصيرة، أنا أنصحه، رغم أن هذا لن يسعد مشجعي السبيرز كثيرا عندما أقول هذا، فأنت تعلم أنك تريد اللعب على أعلى مستوى، وتريد أن تلعب في نهائيات دوري أبطال أوروبا، وتريد أن تلعب للفوز بلقب الدوري، فأنت تريد أن تلعب في نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي، إذا كنت تريد أن تفعل ذلك، أعتقد أنك بحاجة إلى الرحيل».