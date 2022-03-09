في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع كفاءة منتسبيها في جميع المجالات وخصوصا المجالات الرياضية، ورفع اللياقة البدنية التي تعتبر أولى مراحل رفع الجاهزية للقيام بالأعمال المنوطة به بكل كفاءة واقتدار، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان اتحاد الشرطة الرياضي سينظم بطولة اختراق الضاحية (5 كم) لمنتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين وذلك مساء يوم الخميس لفئتين: الأولى من 21 الى 35 عاما، والفئة الثانية من 35 عاما فما فوق، حيث سيتم انطلاق السباق في تمام الساعة 3.30 عصرا من مخيم الشرطة بمنطقة صبحان.



ودعت الراغبين في الانضمام الى السباق من منتسبي الوزارة (عسكريين ومدنيين) التسجيل في نادي الفروسية والرماية لاتحاد الشرطة الرياضي بمنطقة صبحان.