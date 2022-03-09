منحت مؤسسة «سيرفس هيرو» - المؤشر الوحيد في العالم العربي لقياس جودة الخدمة معتمدا 100% على أصوات المستهلكين - شركة زين الكويت المركز الأول في فئة «أفضل مشغل اتصالات» للمرة العاشرة، والمركز الأول في فئة «أفضل مزود خدمات إنترنت» للمرة السادسة، وذلك على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت عن العام الماضي 2021.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن فوزها بالجائزتين أتى على هامش الحفل الافتراضي الذي نظمته «سيرفس هيرو» بمشاركة واسعة من القياديين والمسؤولين والشخصيات العامة وممثلي القطاع الخاص، حيث احتفت المؤسسة بالشركات التي حصدت الأصوات الأكبر من قبل المستهلكين تقديرا لتميز كل منها في خدمة عملائها وفق المعايير الأفضل عالميا، وذلك في جميع القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، حيث تصدرت زين الجوائز المقدمة ضمن فئات قطاع الاتصالات.



وعبرت زين عن فخرها بحصولها على هاتين الجائزتين المرموقتين، وهو ما يعكس المركز الريادي الذي تتمتع به على مستوى قطاعات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ولتسليط الضوء على تميزها في التفوق على توقعات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت، والتي أحرزت فيها تقدما كبيرا على مستوى التحول الرقمي.



ومنحت لجنة التحكيم زين المركز الأول في فئتين مختلفتين ضمن قطاع الاتصالات لنجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء عن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، لتتصدر قائمة الشركات المتنافسة في الفئات نفسها، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة بمنزلة شهادة تقدير تثبت مدى التزامها وحرصها على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.



وأكدت زين أن حصولها على هذه الجائزة - والتي حصدتها اعتمادا على أصوات العملاء والمستهلكين - يعكس مدى حرصها على تعزيز ريادتها في السوق الكويتي.