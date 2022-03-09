أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة ميكونوس في جمهورية اليونان اعتبارا من 6 يونيو 2022 بواقع رحلتين بالأسبوع أيام الاثنين والأربعاء.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن لعملائها الكرام عن تشغيل رحلاتها إلى مدينة ميكونوس في جمهورية اليونان، حيث تعد وجهة ميكونوس إحدى أهم وجهات الخطوط الجوية الكويتية الجديدة، حيث جاء اختيارها بعد دراسات متأنية وحصيفة لما تحتويه هذه الوجهة من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة، علاوة على ذلك تميزها كوجهة مناسبة لقضاء العطلة الصيفية».



وأضاف رزوقي: «يأتي إطلاق وجهة ميكونوس في إطار ضمن خطط الشركة في اتساع شبكة خطوطها من وجهات ومحطات متنوعة خاصة لموسم الصيف والذي نتوقع بأن يشهد انتعاشا وإقبالا كبيرا من قبل المسافرين، الأمر الذي سيحرك عجلة السياحة والسفر حول العالم بشكل ملحوظ وينميه بما يعود بالفائدة على قطاع السياحة والضيافة، كما أن الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب لتقديم خيارات متنوعة وجديدة تلبي من رغبات وطموحات عملائها الكرام في السفر».



وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس التنفيذي للشركة م. معن رزوقي، سفير جمهورية اليونان لدى الكويت كونستانتينوس بيبريجوس، بحضور أعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عادل الصانع وأحمد الابراهيم، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين والسعي نحو تطويرها في كافة المجالات التي تخص قطاع الطيران.



من جانبه، أثنى السفير كونستانتينوس بيبريجوس على هذه الخطوة المهمة التي قامت بها الخطوط الجوية الكويتية في إطلاق وجهة ميكونوس وإدراجها ضمن رحلاتها المجدولة، الأمر الذي يسهل على الركاب السفر الى اليونان ويمنحهم فرصة جيدة للتعرف على التاريخ العريق لليونان وثقافاته المتعددة، بالإضافة الى الاستمتاع بقضاء عطلة صيفية تشمل العديد من البرامج الترفيهية.