حاز مطعم «ذي تشيزكيك فاكتوري» الذي تديره مجموعة الشايع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جائزة أفضل مزود خدمة في الكويت عن فئة المطاعم العصرية من مؤسسة «سيرفس هيرو» 2021 للعام الثالث على التوالي. وفازت «ذي تشيزكيك فاكتوري» بالجائزة تقديرا لتميزها وجودة أدائها ورقي مستوى خدمة العملاء فيها بحسب نتائج تصويت مؤشر «سيرفس هيرو»، وهو المؤشر الوحيد بالمنطقة لقياس رضا العملاء بالتركيز على جودة الخدمة.



بهذه المناسبة قال جيف كيلين، نائب رئيس قسم المطاعم المتخصصة في مجموعة الشايع: «إنجاز رائع جديد يحققه فريق ذي تشيزكيك فاكتوري بفوزه بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، وذلك تقديرا لعمله الدؤوب والمتواصل في تقديم خدمة زبائن مميزة. هذه الجائزة اليوم تشكل شهادة حقيقية على تفاني الفريق والتزامه بالتميز والرقي في الخدمة، بما يتوافق مع التوقعات العالية لضيوفنا».



تجدر الإشارة إلى أن مؤشر «سيرفيس هيرو»، الذي انطلق عام 2010، هو المؤشر الوحيد في المنطقة لقياس رضا العملاء بالتركيز على جودة الخدمة. وعمل هذا العام على استبيان آراء أكثر من 20.824 من المستهلكين في 16 قطاعا مختلفا في الإمارات العربية المتحدة والكويت. تقدم مؤسسة سيرفيس هيرو جوائز سنوية للشركات التي تقدم خدمة عملاء متميزة في عدة فئات. تشمل الفئات المقاهي، المطاعم العصرية، الوجبات السريعة، مبيعات السيارات الجديدة، صيانة السيارات، الملابس، الإلكترونيات، الأثاث المنزلي، البنوك التجارية والإسلامية، شركات الاتصالات والإنترنت، المستشفيات الخاصة، شركات الطيران العربية الإقليمية، والأسواق المركزية.