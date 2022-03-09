في مفاجئة لجموع المسافرين عبر صالة الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، قامت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، في أجواء احتفالية عبر توزيع العديد من الجوائز على المغادرين والقادمين عبر مطار الكويت الدولي وكذلك على العاملين.



وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامجها الشامل الذي أعدته وأطلقته خلال شهر فبراير احتفالا بالأعياد الوطنية تحت شعار «# فبراير وايد غير مع stc»، وانطلاقا من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية ومشاركة الشعب الكويتي فرحته بهذه المناسبة الوطنية. واستقبلت stc المغادرين والقادمين إلى أرض الوطن بالعديد من الهدايا وقدمت لهم القهوة في خطوة للترحيب بهم ونشر البهجة والفرحة بين جموع المسافرين. كما قام فريق العلاقات العامة في stc كذلك بتوزيع الهدايا التذكارية على العاملين في صالة الركاب T4 بمطار الكويت الدولي، في مبادرة شكر على المجهودات التي يقومون بها.



وأشارت stc في بيان لها إلى أن هذه المبادرة تعد واحدة من الأنشطة المتعددة التي أطلقتها الشركة تحت شعار «فبراير وايد غير مع stc» احتفالا بالأعياد الوطنية، والتي تهدف الى نشر الفرحة والبهجة وإضفاء روح الأعياد الوطنية بين أهل الكويت».



وأكدت stc انها ستواصل إطلاق أنشطتها الاجتماعية في إطار استراتيجيتها المستدامة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، لتعزيز التواصل zمع المجتمع الكويتي ومشاركتهم الفرحة في مثل هذه المناسبات.