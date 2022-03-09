تماشياً مع استراتيجيته لعام 2025، وحرصا على تطوير قدرات وكفاءة موظفيه، أطلق بنك الخليج، النسخة الثامنة من برنامج «أجيال»، بانضمام دفعة جديدة من المتدربين من حديثي التعيين والذين لم تتجاوز خبرتهم 5 سنوات، وذلك بهدف صقل مهاراتهم ومساعدتهم على تطوير وتوسيع نطاق النمو والتطور على المستويين المهني والشخصي.

وللعام الثاني على التوالي، يطبق بنك الخليج برنامج «أجيال» بالشراكة مع الجامعة الأميركية في الكويت، إذ يواصل فريق الموارد البشرية وتطوير المواهب العمل على إمداد القائمين على تطبيق استراتيجية البنك بكوادر وكفاءات مصرفية متميزة، قادرة على المساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانته الرائدة محليا كبنك للمستقبل.

ويستهدف البرنامج مساعدة الخريجين على تعلم أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير فهم أعمق للأعمال المصرفية، إضافة إلى تطوير قدراتهم الفردية والمؤسسية، للتحول إلى ثقافة التميز في الأداء الموجه نحو النتائج، من خلال تطبيق التعلم على تحديات الأعمال الحقيقية.

وفي هذا السياق، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية بالبنك سلمى الحجاج إن عملية اختيار المشاركين في البرنامج تخضع لمعايير صارمة إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية، ومن ثم ينخرط من وقع عليهم الاختيار في رحلة تعليمية شاملة مدتها ستة أشهر، من شأنها مساعدة من أظهروا إمكانات واعدة، على تطوير مهاراتهم المصرفية الأساسية، بهدف إعداد كوادر مصرفية شاملة على مستوى عال من الأداء، قادرة على تطبيق استراتيجية النمو طويلة الأجل للبنك.