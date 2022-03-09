أطلق بنك بوبيان مبادرة جديدة تتمثل في تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي في المحافظة على صحة أفراده وسلامتهم الجسدية ولاسيما في ضوء استمرار تأثير جائحة كورونا وتداعياتها على جميع أفراد المجتمع.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري: «تعتبر مواضيع الصحة النفسية من أكثر المواضيع الحساسة في مجتمعاتنا على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدها هذا المجال مؤخرا وازدياد نسبة تقبل الناس والمجتمع لها»



وأضاف: «تأتي هذه المبادرة الرائدة حرصا من بنك بوبيان على أداء دوره المنشود في مجال المسؤولية الاجتماعية وتأكيدا لمساهماته المتميزة في العديد من مجالات خدمة المجتمع عبر إطلاق مبادرات متميزة تركز على تطوير المجتمع والتأثير عليه بشكل إيجابي.»



و أكد أن البنك حرص على تبني موضوع الصحة النفسية نظرا لأهميته الكبيرة التي شهدت ازديادا لافتا خلال الفترة الأخيرة كما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تسليط الضوء عليها للمحافظة على صحة المجتمع.



وذكر التويجري أنه مع ازدياد الضغوطات النفسية التي أصبح معظم الناس يعانون منها بشكل يومي خاصة بعد جائحة كورونا والصعوبات التي واجهها الجميع للتأقلم مع ظروف صعبة ومتغيرة بشكل كبير تضمنت فترات حجر صحي وحظر لأيام عديدة، فقد اتخذ بنك بوبيان زمام المبادرة وحرص على إطلاق مبادرته الخاصة بالصحة النفسية بالشكل العلمي الصحيح لمساعدة المجتمع على التغلب على تلك المشكلات وتجاوز الضغوط المرافقة لها.

وأضاف أن المبادرة ستنطلق من خلال إعلان خاص يوضح الضغط النفسي الذي يتعرض له الأشخاص الذين يعانون من مشكلات أو أمراض نفسية، ويشجعهم على تحدي خوفهم وترددهم من طلب المساعدة، وذلك تحت عنوان «عليك أن تتكلم وعلينا أن نتقبل».

حيث إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، «يعاني ما يقارب 50% من الناس من مرض نفسي في مرحلة ما من حياتهم».