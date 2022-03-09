

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ينهي الريان القطري موسمه الحالي، بخوض اللقاء الأخير مساء الجمعة المقبل أمام الشمال في ختام مباريات الجولة الـ22 والأخيرة من الدوري القطري.



ويعتبر هذا الموسم هو الأسوأ لفريق الريان منذ سنوات طويلة، حيث دخل في حسابات الهبوط إلى الدرجة الثانية، ولكن استطاع في الجولات الأخيرة النجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن السيلية والخور صاحبي المركزين الـ11 والـ12.



وقد استعان الريان بمدرب منتخب قطر الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا ليكون بديلا من المدرب الفرنسي المقال لوران بلان، بناء على طلب جماهير الريان التي هاجمت إدارة النادي بضرورة إقالته عقب تدهور نتائج الفريق منذ مطلع الموسم الجاري، وقد فشل الفريق بقيادة مدربه المؤقت في بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمير قطر، وذلك بعد توديع البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الوكرة بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.



وعلمت «الأنباء» أن إدارة الريان قررت إحداث «غربلة» داخل صفوف الفريق على صعيد اللاعبين المحليين والأجانب، فضلا على فتح قنوات اتصال مع الوكلاء لعرض السيرة الذاتية لعدد من المدربين العالميين لقيادة الريان عقب نهاية الموسم الجاري، لاسيما أن الفريق مقبل على خوض منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي ستقام بنظام التجمع في السعودية خلال الشهر المقبل، في الوقت الذي قرر فيه الجزائري ياسين براهيمي، والكولومبي خاميس رودريغيز عدم الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل، والعودة مجددا إلى أوروبا.