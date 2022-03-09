أحرز فريق الحرس الوطني لقب دوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية للسباحة للموسم 2021 ـ 2022 والتي أقيمت بمجمع احواض السباحة بنادي القادسية فيما جاء فريق وزارة الدفاع ثانيا وفريق وزارة الكهرباء والماء ثالثا.



وشهد الحفل الختامي حضور ممثلي الحرس الوطني وممثلي وزارة الدفاع وممثلي وزارة الكهرباء والماء وتم تكريم فريق الحرس الوطني بطل الدوري من قبل مسؤولي الهيئة العامة للرياضة.



وقدم نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات د.مشعل الهدبة التهنئة للفرق الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى وتمنى التوفيق لباقي الفرق خلال الاستحقاقات المقبلة.