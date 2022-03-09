القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



تحت أنظار المدير الفني الجديد البرتغالي فيريرا، ومواطنه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، انتزع الزمالك فوزاً مهماً أمس الأول على فريق الجونة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 12 للدوري المصري، ليدخل بطل النسخة الأخيرة من اللقب في سباق الصدارة، مزاحما للأهلي وبيراميدز، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة بالمركز الثالث.



ورغم الاستحواذ المبكر لفريق الجونة، إلا أن الزمالك نجح في التهديف في الدقيقة (17) عن طريق إمام عاشور الذي أهدى تمريرة سحرية بعدها بدقيقة واحدة لأحمد سيد زيزو ليسجل الهدف الثاني والثامن له هذا الموسم فتصدر ترتيب هدافي النسخة الحالية، في المقابل سجل الجونة هدفه الوحيد من ضربة جزاء عبر عمرو سعداوي في الدقيقة (45+2).



وحصد الزمالك فوزه الثاني تواليا مع مدربه المؤقت أسامة نبيه، الذي قال: «الأداء كان مميزا في الشوط الأول عدا الخمس دقائق الأولى، والفريق استحوذ على الكرة وسجل هدفين»، مضيفا: «هدف الجونة قبل نهاية الشوط الأول أعادهم للمباراة، ومنحهم الأمل والطموح في التعادل ولابد من مراجعة هذه الحالة مع اللاعبين.. ولا أعلم سبب التراجع بعد الهدف الثاني، وسأراجع اللاعبين في هذا الأمر».



هذا، وتجمد رصيد الجونة بقيادة مديره الفني رضا شحاتة عند 14 نقطة في المركز العاشر.



وضمن الجولة نفسها، فاز البنك الأهلي على مصر المقاصة 1-0، فيما واصل الإسماعيلي نتائجه المخيبة بعدم تحقيق أي فوز حتى الآن وسقط في فخ التعادل السلبي مع الوافد الجديد فاركو. وتقام اليوم مباراتان تجمع الأولى بين غزل المحلة وفيوتشر، والثانية طلائع الجيش مع المصري.