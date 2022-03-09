تستكمل اليوم منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولي للتعليم العالي من خلال إقامة مواجهتين في منافسات دوري كرة السلة للنساء، حيث يلتقي في المواجهة الأولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع جامعة الكويت في تمام الساعة 4 عصرا بصالة جامعة الخليج ويعقبها مباراة جامعة الخليج مع الجامعة الأسترالية في تمام الساعة 5:30 مساء، ويحصل فريق الجامعة الأمريكية على راحة (B) إذ تقام المنافسات بمشاركة 5 جامعات على أن يلتقي صاحب المركز الأول مع الثالث والثاني مع الرابع في الدور قبل النهائي، خلال الفترة من 8 حتى 30 مارس الحالي برعاية بنك الكويت الوطني في 6 ألعاب رياضية هي كرة القدم العشبي رجال - كرة القدم صالات رجال ونساء - كرة السلة نساء - كرة الطائرة رجال.



وبهذه المناسبة، أكدت مدير لعبة كرة السلة في اللجنة النسائية الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي د.مشاعل العبيد أن اللجنة النسائية تتطلع إلى إنجاح منافسات كرة السلة النسائية من خلال دورة الألعاب الرياضية، مضيفة: «هناك إقبال على المشاركة في النسخة الأولي بعدما أعلنت 5 جامعات المشاركة ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين خلال المشاركات المقبلة».