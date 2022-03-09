بيروت ـ ناجي شربل

تعود عجلة الدوران لمباريات الدوري العام اللبناني، بعد توقف فرضه النزاع بين ناديي النجمة والعهد حول المباراة التي لم يخضها «النبيذي» والذي انتهى بقرار صدر عن مجلس التحكيم الرياضي، إذ يطلق الاتحاد اللبناني مرحلة الذهاب، القسم الثاني قبل الأخير من الدوري، بمجموعتي الصدارة للفرق الستة الأوائل في الترتيب النهائي لمرحلة الذهاب، ومجموعة الهبوط للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12.



وجديد المسابقة هذا الموسم عودة اللاعب الأجنبي بواقع واحد لكل فريق، وإقامة الإياب من مرحلتي ذهاب وإياب، على أن تحتسب كل النقاط التي جمعتها الفرق خلال الموسم، فيتوج بطلا للدوري ويهبط فريقان إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.



هذا، وتقام اليوم مباراتان في مجموعة الصدارة، فيلتقي بعد الظهر على ملعب أمين عبدالنور البلدي في بحمدون فريقا منطقة برج البراجنة البرج الوصيف وشباب البرج الخامس، بينما يستضيف العهد المتصدر والذي شارف احراز لقبه الثامن ومعادلة رصيد النجمة فريق التضامن صور السادس في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية عصرا، فيما تختتم المرحلة لهذه المجموعة الخميس بمباراة شباب الساحل الثالث والأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي في مجمع فؤاد شهاب عصرا.



وفي مجموعة الهبوط تقام الخميس مباراتان، فيلتقي الصفاء العاشر مع الحكمة التاسع في بحمدون، وسبورتنغ صاحب القاع مع طرابلس السابع على ملعب العهد على طريق المطار. وتختتم مباريات هذه المجموعة الجمعة بلقاء الأخاء الأهلي عاليه وصيف القاع والنجمة الثامن في بحمدون، علما أن النجمة تراجع إلى هذه المنطقة جراء فقدانه 9 نقاط دفعة واحدة بينها 3 خسرها أمام العهد، و6 بسبب تغيبه مباراة واحدة.



وإذا كان العهد حسم اللقب عمليا، فإن صراع الهبوط يدور بين فرق سبورتنغ والأخاء الأهلي عاليه والصفاء والحكمة بيروت.