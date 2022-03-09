أدرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية ضمن تطبيق «وين» خيارا لتحديد معتمدي الخبز في محافظة دمشق.



وبحسب صحيفة الوطن السورية، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إنه تم منح مهلة 15 يوما يتاح خلالها للمواطنين اختيار الفرن أو المعتمد المناسب لمكان سكنه، وبناء على المعطيات يتم تحليل البيانات والبدء بتنفيذ عملية التوطين بشكل إجباري لجميع الحاصلين على البطاقة الإلكترونية في محافظة دمشق. سالم بين أن كل فرن يحدد عدد المسجلين لديه وفقا لطاقته الإنتاجية، وعند بلوغه للحد الأقصى يتم التحويل تلقائيا إلى فرن أو معتمد آخر في الحيز المكاني نفسه، كاشفا عن أن عدد المعتمدين في العاصمة بلغ 530 معتمدا، موضحا أن العدد يلبي حاليا الحاجة، وأنه يتم العمل على زيادتهم خلال الفترة المقبلة.



وحول صعوبة تردد بعض الموظفين للمخبز بهدف الحصول على مخصصاتهم بشكل يومي والخشية من إلغاء مخصصاتهم من الفرن بسبب تغيبهم، بين الوزير أنه تتم دراسة إمكانية تجميع الكميات المخصصة للأسرة لتحصل عليها مرتين أو 3 خلال الأسبوع. وبخصوص بدء التوطين في محافظة ريف دمشق، بين سالم أنه سيتم البدء به بعد الانتهاء من التوطين في العاصمة.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس بدء ضخ كميات من زيت دوار الشمس في الأسواق، مؤكدة وجود كميات جيدة، متوقعة أن الأسعار ستبدأ بالانخفاض تدريجيا خلال أسبوعين.