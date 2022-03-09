بحث سفير جمهورية أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا مع جمعية الهلال الاحمر أمس مجالات التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإغاثية للشعب الاوكراني الذي يمر حاليا بأوضاع انسانية صعبة.



وقال بالانوتسا في تصريح لـ «كونا» على هامش لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر د.هلال الساير إن الجهود التي تبذلها الجمعية ملموسة وواضحة في مساعدة الشعوب المنكوبة وإقامة المشاريع التي تسهم في تنمية المجتمعات الفقيرة ومد يد العون لشعوب العالم على اختلاف مشاربهم.

وأوضح انه بحث مع «الهلال الاحمر» تقديم مساعدات انسانية للاجئين الاوكرانيين في دول الجوار، مشيدا بدور الجمعية الاغاثي والانساني البارز في مساعدة شعوب العالم التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو من صنع الانسان.



من جانبه، رحب الساير بزيارة السفير الاوكراني للجمعية، مؤكدا استعدادها للتعاون والتنسيق البناء مع جميع المنظمات الانسانية والمجتمعية لمساعدة اللاجئين الاوكرانيين في دول الجوار.



وذكر الساير انه تم خلال اللقاء استعراض الأعمال الانسانية والاغاثية التي تقدمها الجمعية داخل الكويت وخارجها انطلاقا من دورها الذي تؤديه على جميع المستويات، مبينا ان الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الانساني الخيري، ولم تتوان في تلبية نداء الواجب الانساني عبر تقديم المساعدات السخية للشعوب المنكوبة.