أكد رئيس البنك الدولي أن أوكرانيا انضمت إلى عدد كبير من البلدان التي تعاني من الحروب والمآسي الإنسانية والانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى تضاعف عدد الدول التي تشهد حروبا خلال العقد الماضي.



وتحدث ديفيد مالباس عن «الرعب» في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل 13 يوما، مؤكدا أن هذا الصراع وغيره يقوض الجهود المبذولة لإنهاء الفقر في أنحاء العالم.



وقال مالباس في منتدى الأوضاع الهشة الذي يعقد كل ستة أشهر والمخصص هذا العام لـ«التنمية والسلام في الأوقات غير المستقرة»، «نقدر أن 23 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 850 مليون نسمة تواجه حاليا صراعات متوسطة إلى عالية التوتر».



وأكد أن عدد البلدان التي تشهد صراعات تضاعف في غضون عشر سنوات «ما تسبب بتدفقات هائلة من اللاجئين». وأضاف أنه منذ انعقاد منتدى الأوضاع الهشة الأخير في 2020 «ازدادت الهشاشة والوفيات المرتبطة بالنزاعات والاضطرابات الاجتماعية بشكل كبير»، مشيرا إلى أن النزاعات تؤثر على جميع الفئات، على الرغم من أن الفقراء هم الأكثر تضررا. وتعتبر النزاعات الحالية الأكثر الخطورة لأنها تزيد من الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19.



وفي هذا الإطار أكد مالباس أن البنك الدولي «عزز بشكل كبير مساعدته للبلدان المتضررة من الصراعات، من 3.9 مليارات دولار في السنة المالية 2016 إلى 15.8 مليار دولار في السنة المالية 2021».



وتابع رئيس البنك الدولي بالقول «مدى السنوات الأربع الماضية، ضاعفنا تقريبا وجودنا في الأماكن المضطربة» وتمت تعبئة «أكثر من 1200 موظف في الوقت الحالي».