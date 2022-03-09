هادي العنزي



تنطلق مساء اليوم الجولة الأولى للدور نصف النهائي للدوري الممتاز لكرة السلة بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلعب في الأولى الكويت حامل اللقب مع القادسية في الـ 5:30 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ويتبعها في الـ 7:30 مساء لقاء يجمع كاظمة مع الجهراء.



ويقام الدور نصف النهائي بنظام «بلاي أوف» بأفضلية الفائز في ثلاث مباريات من خمس، على أن تقام الجولة الرابعة 16 مارس الجاري، ولم يحدد الاتحاد موعدا للجولة الخامسة والأخيرة، لاحتمال تأهل فريقين قبل الجولة الأخيرة.



إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رشيد العنزي عن إسناد قيادة مباريات الدور نصف النهائي إلى حكام دوليين آسيويين، وقال انه تم اختيار نخبة من حكام آسيا لإدارة المباريات تطبيقا لمبدأ الحياد، ولمواكبة تطور الدوري، خاصة أن النسخة الحالية تعد الأقوى مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب عودة الاحتراف لملاعب كرة السلة الكويتية، مؤكدا أن مجلس إدارة الاتحاد لن يتوانى في تطبيق كل ما من شأنه تطوير اللعبة، ورفع مستوى المنافسة بين الأندية.