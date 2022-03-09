أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد أن الجمارك تواصل التكيف مع العصر الرقمي وتعزيز العمليات المشتركة الذكية والمرنة في إطار متكامل مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الجمركي، معلنا عن الانتهاء من عملية الربط مع إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.



وقال الفهد، في تصريح صحافي، إن تطوير منظومة العمل الجمركي يهدف إلى زيادة أوجه الرقابة وتسهيل الأعمال والحد من المراجعات اليدوية في إنهاء الإجراءات الإدارية والجمركية والتيسير على المجتمع التجاري، حيث قامت «الجمارك» بالربط الآلي وتصميم قنوات ربط إلكترونية مع «الأدلة الجنائية» بما يؤمن الحصول على معلومات محددة خاصة بصحيفة الحالة الجنائية للحالات التي تتطلب التدقيق.



من جهة اخرى، تمكن رجال الجمارك في إدارة الشحن الجوي، من ضبط 3.4 كيلو غرامات من مخدر الماريغوانا، قادمة من دولة غينيا.



وقال بيان صادر عن الجمارك إنه تم الاشتباه في طرد بريدي قادم من دولة غينيا، يحتوي على مواد غذائية، وأثناء التفتيش الجمركي عليه من قبل رجال الشحن الجوي عثروا على 3.4 كيلو غرامات من مادة الماريغوانا المخدرة، تم إخفاؤها في الطرد. هذا، واتباعا للإجراءات المعمول بها، تم ضبط المتسلم وإحالته مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.