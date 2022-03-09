وقّعت جمعية الهلال الأحمر مع برنامج الأغذية العالمي اتفاقية مشروع تقديم مساعدات عاجلة لصالح الشعب الأفغاني الذي يعاني أوضاعا إنسانية صعبة في الفترة الراهنة.



وأكدت الأمين العام للجمعية مها البرجس لـ «كونا» أمس أهمية هذه الخطوة التي تلبي الحاجات الملحة للنازحين الأفغان وتسهم في التخفيف عن معاناتهم، مبينة أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية والتعاون القائم بين الجانبين لمساعدة اللاجئين من الشعب الأفغاني.



وأضافت البرجس ان الاتفاقية تهدف أيضا الى توفير المواد الغذائية للسكان المعرضين لانعدام الأمن الغذائي الحاد في أفغانستان وتفتح مجالا أوسع في العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف من أعباء النزوح، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجمعية لدعم العمل الإنساني في العالم.



وقالت إن الجمعية تعتز بشراكتها مع الجمعيات والمنظمات الإنسانية الأخرى إذ تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعي الرامية لتوحيد الجهود الإنسانية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المنظمات الإنسانية من أجل المزيد من التميز والريادة في العمل الإنساني وإظهار أكبر قدر من التضامن مع الشرائح والفئات المحتاجة.



وذكرت أنه بحسب تقارير الأمم المتحدة فإن هناك نحو 22 مليون شخص داخل أفغانستان و7.5 ملايين آخرين من النازحين الأفغان في 5 دول مجاورة يحتاجون إلى مساعدات عاجلة وضرورية هذا العام.