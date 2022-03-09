حنان عبدالمعبود



أعلن استشاري طب وجراحة العيون د.يوسف الظفيري عن نجاح عملية ماء أزرق «جلوكوما» باستخدام تقنية حديثة تسمى xen تستعمل للمرة الأولى بالكويت.



وقال الظفيري، في تصريح له، «ان العملية اجريت لمريض يبلغ من العمر 60 عاما، كان يعاني من وجود ماء أزرق ذي الزاوية المفتوحة، وكان ضغط العين مرتفعا، على الرغم من استخدام جميع القطرات المتوافرة لعلاجه، وبعد فحص المريض وجدنا أن الطريقة الأمثل هي استخدام تقنية xen».



وأشار إلى أن تقنية التدخل الجراحي xen تعتبر عملية سريعة جدا وقصيرة، حيث إنها تستغرق نحو 10 دقائق فقط بتخدير موضعي، ويغادر المريض مباشرة بعدها غرفة العمليات، ويستخدم قطرات علاجية لمدة شهر بعد العملية، ويستطيع أن يستعيد عافيته، وهي عملية سهلة باستخدام مشرط جراحي يدخل إلى القرنية من دون استخدام غرز، ومن دون أي كدمات أو إصابات للعين.



وأكد الظفيري أن المريض راجع المستشفى خلال يومين بعد العملية وكان ضغط العين 5 درجات، وهي درجات مناسبة جدا لعصب العين، وهذا يعد نجاحا بالنسبة للعملية.



الجدير بالذكر أن تقنية xen gel هي دعامة مرنة مصنوعة من مادة جلاتينية لا تسبب التهيج والالتهاب، ويتم حقن الدعامة عبر شق جراحي صغير في القرنية باستخدام أداة شبيهة لتلك المستخدمة لزراعة عدسات العين، ويمكن عمل هذا الإجراء الجراحي المحدود كإجراء مستقل كما يمكن عمله أيضا بالتزامن مع جراحة اعتام عدسة العين في الوقت نفسه.



الجدير بالذكر أن د.يوسف الظفيري هو أول من قام بعمل صمام اكسبريس وزراعة في العين للمريض يعاني من الجلوكوما وذلك لاول مرة في الكويت عام 2013، وكذلك هو اول طبيب كويتي يقوم باستخدام تقنية سمايل لتصحيح النظر عام 2011.