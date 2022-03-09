بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو ان المرأة الكويتية أصبحت مثالا صريحا للبناء والعمل والانجاز في شتى المجالات من خلال الجهود الكبيرة التي تبذلها ودورها في صنع تاريخ بلدها ومجتمعها.



وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس، قال العرو: القيادة السياسية تثني دائما على جهود المرأة وتمكينها في شتى المجالات من أجل تحقيق مستقبل أفضل قائم على تعزيز المساواة والمشاركة الفاعلة في المجال التنموي والعمل على استدامته، حيث انها وجه مشرق بالكفاءة والقيادة لدولتها التي تسعى لتعزيز مكانتها ومنحها جميع الفرص لتحقيق مزيد من النجاحات وتكون عنصرا فاعلا في خطط الدولة التنموية.



وأشار إلى أن «كورونا» كشفت عن دور المرأة المهم، حيث سطرت من خلالها اروع الأمثلة بالعمل والتفاني والتضحية من اجل الوطن والمجتمع من خلال دورها وتواجدها في الصفوف الأولى الأمامية كعاملة وموظفة وطبيبة ومعلمة ومتطوعة وغيرها من الأدوار المهمة، معتبرا ان «الشؤون» دأبت على دعم المرأة في كل المجالات لاسيما الديموقراطية منها من خلال إشهار العديد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالمجتمع بشكل عام والمرأة بصفة خاصة.



ولفت الى حرص الكويت على كفالة العيش الكريم للمرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تقديم المساعدة الاجتماعية للحالات المستفيدة، كما أن الوزارة تسعى من خلال الخطط الموضوعة للأسرة والمرأة، إلى تأهيل وتدريب النساء للعمل عبر برامج متخصصة لتحويلهن إلى فئات منتجة قادرة على دخول سوق العمل وإعطاء المرأة العاملة عددا من المزايا.



وتابع: الوزارة مستمرة في صرف هذه المساعدات الاجتماعية، بالاضافة إلى العديد من المزايا التي تسهم في إعطاء المرأة المزيد من الحقوق من خلال القوانين والتشريعات، وسنتابع كل ما من شأنه تمكين المرأة وتدريبها وتأهيلها في العديد من البرامج الموضوعة في الإدارات المعنية بشؤون المرأة مثل إدارة المرأة والطفولة وإدارة التنمية الاجتماعية وإدارة الرعاية الأسرية.