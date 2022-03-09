أسامة دياب



قال سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى البلاد سيد جاويد هاشمي نيابة عن شعب أفغانستان وبالأصالة عن نفسي، أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلي مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وإلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وإلى الشعب الكويتي لما تقدمه الكويت من مساعدات إنسانية تبلغ قدرها خمسة 5 ملايين دولار إلى أفغانستان في هذه الظروف الراهنة، حيث يعاني فيها الشعب الأفغاني من الفقر والبطالة.



وأضاف، في تصريح صحافي، إن هذه المبادرة الإنسانية والحملة الأخيرة لجمع التبرعات لشعب الأفغاني والتي مازالت مستمرة تحت عنوان «الكويت بجانبكم»، تعبر عن حسن نوايا الكويت تجاه الشعب الأفغاني وكما تعكس العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين وأواصر الأخوة الإسلامية بين الشعبين الصديقين. إنني أؤكد أن الشعب الأفغاني لن ينسى وقوف الكويت إلى جانبه في هذه المرحلة الخطيرة وسيستذكره دائما بالخير والمعزة والعرفان.