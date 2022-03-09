صعد ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي صفر / 1 مساء الثلاثاء في إياب دور الستة عشر.

وكان ليفربول تغلب على الإنتر 2 / صفر في عقر داره ذهابا، وبذلك يتأهل ليفربول فائزا بنتيجة إجمالية 2 / 1 .

وجاء هدف الفوز لإنتر ميلان في الدقيقة 62 وسجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

واستعرض إنتر ميلان إصرارا شديدا على العودة في النتيجة وانتزاع بطاقة التأهل وكان الأخطر في الجانب الهجومي لفترات طويلة خاصة في الشوط الأول.

كذلك صنع ليفربول العديد من الفرص سعيا لتعزيز تقدمه لكنه عانى من التماسك الدفاعي لإنتر ميلان، كما عانده الحظ في أكثر من مناسبة خاصة عندما تصدى القائمان لكرتين خطيرتين من النجم المصري محمد صلاح.

وعلى الصعيد الاخر سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أسرع ثلاثية في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حين احتاج إلى أول 23 دقيقة من المباراة خلال الفوز الساحق للفريق الألماني 7-1 على سالزبورج ليحجز مقعده في دور الثمانية اليوم الثلاثاء بنتيجة إجمالية 8-2.

افتتح الهداف البولندي (33 عاما) رصيده بركلتي جزاء متطابقتين تقريبا في الدقيقتين 12 و21 قبل أن يضيف الهدف الثالث بعد دقيقتين ليكمل الثلاثية الخامسة له بالمسابقة.

وحسمت المواجهة تقريبا خلال نصف ساعة بعد تفوق سيرج جنابري على الحارس فيليب كوين بتسديدة منخفضة ليوسع الفارق إلى 4-صفر.

ولم يستقبل الفريق النمساوي أكثر من هدفين في مباراة رسمية هذا الموسم قبل لقاء اليوم لكن الوضع ساء حين أضاف توماس مولر بطريقة جميلة الهدف الخامس لأصحاب الضيافة بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأحرز الصاعد ماوريتس كياجارد هدف حفظ ماء الوجه للزوار في الدقيقة 70 وهو أول أهدافه الأوروبية لكن مولر سجل هدفه الشخصي الثاني بعد 13 دقيقة ثم أكمل ليروي ساني السباعية في الدقيقة 86.