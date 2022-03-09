بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق محمد رفيق ترار سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق محمد رفيق ترار متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.