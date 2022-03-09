صدر مرسوم أميري بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم (56) لسنة 2022

بتعيين وزيرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجرية الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة.

وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2022 بقبول استقالة وزيرين.

وعلى المرسوم رقم 49 لسنة 2022 بتعيين وزيرين بالوكالة.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من :

1 - الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2 - طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

صباح خالد الحمد الصباح.



