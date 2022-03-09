أكد سفير البلاد لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح اليوم الأربعاء، حرص الكويت على استدامة سلاسل امدادات الغذاء ودعم الأمن الغذائي العالمي والاقليمي في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

وذكرت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك على هامش الحوار الأخير الذي أطلقه مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتور شو دونيو مع ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة.

وقال البيان أن السفير الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى (فاو) يوسف جحيل أشاد بحرص المنظمة ودورها الحيوي ازاء الازمة الرّاهنة في أوكرانيا على الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا لاسيما منطقة الخليج.

وأضاف ان السفير نوه "بدور المنظمة المعهود في استقرار أسواق السلع الغذائية وسلاسل الامدادات الرئيسية دعما للأمن الغذائي الإقليمي من خلال تعاونها وعلاقاتها مع الدول المنتجة والمصدرة للسلع الغذائية والزراعية الأساسية في أنحاء العالم لسد أي ثغرة محتملة في الامدادات أو تعثرها نحو دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا جراء النزاع الجاري في أوكرانيا".

كما ثمن السفير جهود المندوب الدائم في ابراز دور الكويت في المنظمة وحرص مدير عام المنظمة أيضا على بذل المزيد من الجهود الرامية لتعزيز الإنتاج والتخفيف من حدة التوتر الناجم جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية للسلع الغذائية وذلك من خلال التنسيق بين البلدان المنتجة والمصدرة والمستوردة للأسمدة والبذور بما يسهم في المحافظة على استقرار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية.