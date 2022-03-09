أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة مـن (n1) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على 208 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 28/10/2000.
وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد10/3/2022و13/3/2022 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 14/3/2022 وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 16/3/ 2022.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشره صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنين و الموافق 14/3/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
أسماء المواطنين كما أوردتهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 محمد ابراهيم فوليت علي
0002 عادل عبدالرضا محمد داود مدوه
0003 محمد عبدالله محمد العجمي
0004 عايض سعيد جابر العجمى
0005 صالح عبدالهادى صالح المرى
0006 محمد مطلق شطي العرافه
0007 حسين عوض محمد القفاص
0008 ايمن طالب عبدالله الحسن
0009 يوسف سعد رجعان الهليلي
0010 فهد صنيتان صحن الضفيرى
0011 حسن محمد حسن الحمادى
0012 محمد مهنا خليفه ياسين الزيدان
0013 مخلف مناحى مخلف الديحانى
0014 فهد باتل سعد المرشاد
0015 خالد محمد يوسف العريفان
0016 احمد زايد عامر العازمى
0017 سلمان دعيج خلف العتيبي
0018 فهد هليل شويهين الظفيري
0019 حامد مطلق هضيب العلاطى
0020 بدر براك حمود البريكي
0021 على ابراهيم راشد العلى
0022 حسن محمد مخلص الزعبي
0023 سامي فهيد مناور المطيري
0024 عادل على عبدالله الرميح
0025 مشارى فالح مبارك الشمالى
0026 طلال خالد مرزوق الرشيدي
0027 حمود سعود مسعد القهيدي المطيري
0028 مصعب سعيد عماش السعيدى
0029 يعقوب ابراهيم سالم الوهيب
0030 محمد زائد محمد العتيبي
0031 خالد سعود نوار العتيبى
0032 بدر نايف رميح اباالخيل المطيري
0033 ابراهيم قناص نقيع الخصيلي
0034 علي خالد احمد بهبهانى
0035 راكان عبدالله باتل الرشيدي
0036 حمود عبيد محمد الرشيدى
0037 محمد يعقوب محمد الحاتم
0038 يعقوب يوسف احمد ابرهيم
0039 بدر عبدالهادى مازن المطيرى
0040 ضرار صالح فالح الجويسرى
0041 احمد عبدالعزيز منور المطيرى
0042 احمد جاسم محمد مال الله
0043 صادق جواد حسين النصر
0044 طلال محمد ثامر الدغيلبى العتيبي
0045 عبداللطيف عيد محمد عبيد
0046 سلطان فايز خلفان خميس
0047 مشعل محمد ماجد السمحان
0048 عبدالله ناصر خالد السبيعي
0049 نايف نشمي شنيف الفضلي
0050 على احمد كارون عبدالسيد
0051 محمد عبدالله صغير الوطيان
0052 خالد محمد حمود الديحانى
0053 مسعود مختار محمد غلوم حسين
0054 مشعل حمود مبرك براك
0055 محمد سالم حمد سالم
0056 مشعل خميس فهران العتيبى
0057 محمد حامد مازن المطيري
0058 مشعل فلاح سويد العازمى
0059 فيصل فلاح حسن الرشيدى
0060 مشعل عبدان سعد الرشيدى
0061 احمد شويمى خالد العازمى
0062 اسامه عبدالوهاب سهيل السهيل
0063 حميد مسلم حميد البحيرى
0064 بدر عبدالله حمد زوير
0065 سلمان عبدالله ماجد العتيبي
0066 صلاح قبيل حسين العنزي
0067 محمد عوض صلاح الرشيدى
0068 حسين على اكبر لارى
0069 محمد مصلط مطلق السند
0070 رشيد قبلان سليمان الغريبه
0071 سعد سعيد دغيم بطى
0072 سعد فالح هرماس العازمي
0073 عبدالرزاق محسن هندي العنزي
0074 سامى راشد محمد العازمى
0075 طلال خالد مبارك الرشيدى
0076 جابر فليح حمود الصويلح
0077 سعد محمد سعد العجمى
0078 سعدون صالح سعدون العتيبي
0079 راشد عايض سعد عايض
0080 مشعل عبدالله جريدى العازمى
0081 عبداللطيف عبدالوهاب السهيل
0082 خالد عبدالله عبدالرحمن السيد عمر
0083 مانع عبدالعزيز مبارك العجمى
0084 فهد محمد ضويحى المطيري
0085 حسين محمد على حسين
0086 محمد جاسم عبدالله الحرز
0087 خالد مبارك حسين العجمى
0088 منصور فهد على المطيرى
0089 حسين فولاذ على غلوم
0090 نواف محمد ابراهيم حبش
0091 نواف نهار بداح المطيري
0092 سالم محمد جابر المري
0093 بدر كامل رجا الرشيدى
0094 بدر سالم براك الصواغ
0095 محمد عبدالرضا باقر الزنكوى
0096 محمد عبدالله حمد العنزى
0097 جميل بخيت فهد العتيبي
0098 عبدالعزيز محمد فهد العجمي
0099 عادل خلف عواد خلف
0100 محمد راشد محمد المتين
0101 ابراهيم كاظم عطيه الفضلي
0102 زامل ابراهيم عثمان الزامل
0103 عبدالعزيز خلف حجر العنزي
0104 فهد محمد شداد المطيرى
0105 طارق ابراهيم محمد منصور الانبعي
0106 عايض سيف عايض العتيبى
0107 طارق صالح حسن مسرى
0108 سعيد سعد محمد القحطانى
0109 عايد على وثير العازمى
0110 صلاح عبدالله منصور الناصر
0111 فالح شنار حمود الزعبي
0112 عبدالله سالم خادم بوقماشه
0113 مشارى فهد شديد الصنيدح
0114 بدر مساعد ناصر العازمى
0115 سيف محمد سيف البذالى
0116 فراس سالم عبدالواحد نصرالله
0117 محمد زيد حسين المسلم
0118 عبداللطيف خلف محمد الشمرى
0119 عبدالله زيد عبدالله المطيرى
0120 انور حصويل زيد العازمى
0121 سليمان حامد سليمان الخشنام
0122 ناصر عبدالله حمد العجمى
0123 نواف مرزوق نومان المطيري
0124 يوسف عبدالرضا خليل بوحمد
0125 بجاد محسن مشعان شينان
0126 مذكر عبدالله مذكر القوبع
0127 عبدالله محمد سيد عباس المهري
0128 نصار منصور محمد ابو لبقه
0129 نايف حمود عبدالله طينان
0130 طلال سعيد هملان الرشيدى
0131 جمال ابراهيم محمد العوضى
0132 نواف عبدالعزيز عبدالكريم السندى
0133 عدنان محمد سلطان البطي بوطيبان
0134 شطى مطلق شطى العرافه
0135 راشد عبدالرحمن عايد الرشيدى
0136 محمد فهد مهدى العجمى
0137 حامد جارالله عبدالعزيز الدغيشم
0138 عبيد لافى سامح مرشد
0139 سلطان عبدالله سلطان الكليب
0140 احمد راشد مطلق الرشيدى
0141 صلاح نواف مشعل الديحاني
0142 فهد سعيدان بدرى الماجدى
0143 جهاد سليمان عبدالرحمن البناى
0144 محمد محسن خضير المحسن
0145 فهد عبدالرحمن عبدالمحسن الشايع
0146 يوسف حمود شداد المطيرى
0147 على صادق موسى الاستاذ
0148 مشارى عادل خلف القرينى
0149 عبدالله عيسى على مبارك
0150 طلال عدنان عيد الشيتان
0151 نايف عبدالله خالد الفالح
0152 عبدالهادى راشد مناحى العجمى
0153 عبدالله راشد مناحى العجمى
0154 سعد شريان سعد السبيعى
0155 محمد مصطفى محمد صالح الريس
0156 شبيب شريده سالم المزين
0157 فهد مطلب زعل العازمي
0158 فواز ناصر مسير العنزى
0159 طلال سرحان عبيد الشقيحى
0160 بدر هزاع مهيزع الخالدى
0161 على شلاش سعود العجمى
0162 عبدالعزيز عويد مطر العنزي
0163 عذبى ماطر صخيل السعيدى
0164 ايوب احمد محمد السيد
0165 انور سالم خلف الرامزى
0166 شاعى ماجد الرميثى المطيري
0167 فهد حمود فليح العازمى
0168 عبدالعزيز حمود عايد السليمان
0169 مبارك مشوط خميس العجمى
0170 ناصر بدر موسى البلوشى
0171 مشعل عايش صغير العازمي
0172 يوسف عيد مداد الحضيري العازمي
0173 موسى سعد شافى الرشيدى
0174 احمد ناجح شويرب العجمى
0175 حامد ملهم على محمد
0176 جابر محمد راشد الرقيب
0177 نواف على فخرى الرشيدى
0178 محمد حسن يوسف شهاب الكندرى
0179 خالد محمد حمود العازمي
0180 نواف عبدالكريم فهد المضيان
0181 احمد شبال مسلم الراجحى
0182 انور خلف حسين الحجى
0183 محمد فيصل سالم المطيري
0184 مسعود عزيز دويهيس العازمي
0185 احمد مختار احمد اسماعيل ماه كريم
0186 فواز خشمان محمد الهاجرى
0187 علي حسين علي العباد
0188 هيثم داود سليمان المسلم
0189 عبدالله شويص وسمى علي
0190 فهد عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الكندري
0191 تركى عبيد معدى الزعبوط
0192 خالد براك سالم الهيفى
0193 فيصل عبدالله محمد العريمان
0194 خالد مانع محمد العجمى
0195 نايف معتق سعد سودان الرشيدى
0196 نواف محمد حسن المطيرى
0197 طارق شاكر محمد حسن
0198 هيثم عبدالحميد مرتضى عبدالله
0199 احمد غلوم حيدر حيدر
0200 شعيب حامد محمد العازمى
0201 نواف ماجد سرهيد المطيرى
0202 عبدالناصر مضحى مسير الشمرى
0203 فيصل عبدالهادى عايض العصيمى
0204 علي حسن ابراهيم السلمان
0205 احمد قبيل حسين العنزى
0206 خالد فارس محبوب الرشيدي
0207 عبدالعزيز ابراهيم مشاري الحمدان
0208 مطلق قبيل مبارك الرشيدى