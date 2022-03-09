أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة مـن (n1) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب سعد العبدالله والتي تشتمل على 208 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 28/10/2000.

وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد10/3/2022و13/3/2022 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 14/3/2022 وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 16/3/ 2022.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشره صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الاثنين و الموافق 14/3/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

أسماء المواطنين كما أوردتهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 محمد ابراهيم فوليت علي

0002 عادل عبدالرضا محمد داود مدوه

0003 محمد عبدالله محمد العجمي

0004 عايض سعيد جابر العجمى

0005 صالح عبدالهادى صالح المرى

0006 محمد مطلق شطي العرافه

0007 حسين عوض محمد القفاص

0008 ايمن طالب عبدالله الحسن

0009 يوسف سعد رجعان الهليلي

0010 فهد صنيتان صحن الضفيرى

0011 حسن محمد حسن الحمادى

0012 محمد مهنا خليفه ياسين الزيدان

0013 مخلف مناحى مخلف الديحانى

0014 فهد باتل سعد المرشاد

0015 خالد محمد يوسف العريفان

0016 احمد زايد عامر العازمى

0017 سلمان دعيج خلف العتيبي

0018 فهد هليل شويهين الظفيري

0019 حامد مطلق هضيب العلاطى

0020 بدر براك حمود البريكي

0021 على ابراهيم راشد العلى

0022 حسن محمد مخلص الزعبي

0023 سامي فهيد مناور المطيري

0024 عادل على عبدالله الرميح

0025 مشارى فالح مبارك الشمالى

0026 طلال خالد مرزوق الرشيدي

0027 حمود سعود مسعد القهيدي المطيري

0028 مصعب سعيد عماش السعيدى

0029 يعقوب ابراهيم سالم الوهيب

0030 محمد زائد محمد العتيبي

0031 خالد سعود نوار العتيبى

0032 بدر نايف رميح اباالخيل المطيري

0033 ابراهيم قناص نقيع الخصيلي

0034 علي خالد احمد بهبهانى

0035 راكان عبدالله باتل الرشيدي

0036 حمود عبيد محمد الرشيدى

0037 محمد يعقوب محمد الحاتم

0038 يعقوب يوسف احمد ابرهيم

0039 بدر عبدالهادى مازن المطيرى

0040 ضرار صالح فالح الجويسرى

0041 احمد عبدالعزيز منور المطيرى

0042 احمد جاسم محمد مال الله

0043 صادق جواد حسين النصر

0044 طلال محمد ثامر الدغيلبى العتيبي

0045 عبداللطيف عيد محمد عبيد

0046 سلطان فايز خلفان خميس

0047 مشعل محمد ماجد السمحان

0048 عبدالله ناصر خالد السبيعي

0049 نايف نشمي شنيف الفضلي

0050 على احمد كارون عبدالسيد

0051 محمد عبدالله صغير الوطيان

0052 خالد محمد حمود الديحانى

0053 مسعود مختار محمد غلوم حسين

0054 مشعل حمود مبرك براك

0055 محمد سالم حمد سالم

0056 مشعل خميس فهران العتيبى

0057 محمد حامد مازن المطيري

0058 مشعل فلاح سويد العازمى

0059 فيصل فلاح حسن الرشيدى

0060 مشعل عبدان سعد الرشيدى

0061 احمد شويمى خالد العازمى

0062 اسامه عبدالوهاب سهيل السهيل

0063 حميد مسلم حميد البحيرى

0064 بدر عبدالله حمد زوير

0065 سلمان عبدالله ماجد العتيبي

0066 صلاح قبيل حسين العنزي

0067 محمد عوض صلاح الرشيدى

0068 حسين على اكبر لارى

0069 محمد مصلط مطلق السند

0070 رشيد قبلان سليمان الغريبه

0071 سعد سعيد دغيم بطى

0072 سعد فالح هرماس العازمي

0073 عبدالرزاق محسن هندي العنزي

0074 سامى راشد محمد العازمى

0075 طلال خالد مبارك الرشيدى

0076 جابر فليح حمود الصويلح

0077 سعد محمد سعد العجمى

0078 سعدون صالح سعدون العتيبي

0079 راشد عايض سعد عايض

0080 مشعل عبدالله جريدى العازمى

0081 عبداللطيف عبدالوهاب السهيل

0082 خالد عبدالله عبدالرحمن السيد عمر

0083 مانع عبدالعزيز مبارك العجمى

0084 فهد محمد ضويحى المطيري

0085 حسين محمد على حسين

0086 محمد جاسم عبدالله الحرز

0087 خالد مبارك حسين العجمى

0088 منصور فهد على المطيرى

0089 حسين فولاذ على غلوم

0090 نواف محمد ابراهيم حبش

0091 نواف نهار بداح المطيري

0092 سالم محمد جابر المري

0093 بدر كامل رجا الرشيدى

0094 بدر سالم براك الصواغ

0095 محمد عبدالرضا باقر الزنكوى

0096 محمد عبدالله حمد العنزى

0097 جميل بخيت فهد العتيبي

0098 عبدالعزيز محمد فهد العجمي

0099 عادل خلف عواد خلف

0100 محمد راشد محمد المتين

0101 ابراهيم كاظم عطيه الفضلي

0102 زامل ابراهيم عثمان الزامل

0103 عبدالعزيز خلف حجر العنزي

0104 فهد محمد شداد المطيرى

0105 طارق ابراهيم محمد منصور الانبعي

0106 عايض سيف عايض العتيبى

0107 طارق صالح حسن مسرى

0108 سعيد سعد محمد القحطانى

0109 عايد على وثير العازمى

0110 صلاح عبدالله منصور الناصر

0111 فالح شنار حمود الزعبي

0112 عبدالله سالم خادم بوقماشه

0113 مشارى فهد شديد الصنيدح

0114 بدر مساعد ناصر العازمى

0115 سيف محمد سيف البذالى

0116 فراس سالم عبدالواحد نصرالله

0117 محمد زيد حسين المسلم

0118 عبداللطيف خلف محمد الشمرى

0119 عبدالله زيد عبدالله المطيرى

0120 انور حصويل زيد العازمى

0121 سليمان حامد سليمان الخشنام

0122 ناصر عبدالله حمد العجمى

0123 نواف مرزوق نومان المطيري

0124 يوسف عبدالرضا خليل بوحمد

0125 بجاد محسن مشعان شينان

0126 مذكر عبدالله مذكر القوبع

0127 عبدالله محمد سيد عباس المهري

0128 نصار منصور محمد ابو لبقه

0129 نايف حمود عبدالله طينان

0130 طلال سعيد هملان الرشيدى

0131 جمال ابراهيم محمد العوضى

0132 نواف عبدالعزيز عبدالكريم السندى

0133 عدنان محمد سلطان البطي بوطيبان

0134 شطى مطلق شطى العرافه

0135 راشد عبدالرحمن عايد الرشيدى

0136 محمد فهد مهدى العجمى

0137 حامد جارالله عبدالعزيز الدغيشم

0138 عبيد لافى سامح مرشد

0139 سلطان عبدالله سلطان الكليب

0140 احمد راشد مطلق الرشيدى

0141 صلاح نواف مشعل الديحاني

0142 فهد سعيدان بدرى الماجدى

0143 جهاد سليمان عبدالرحمن البناى

0144 محمد محسن خضير المحسن

0145 فهد عبدالرحمن عبدالمحسن الشايع

0146 يوسف حمود شداد المطيرى

0147 على صادق موسى الاستاذ

0148 مشارى عادل خلف القرينى

0149 عبدالله عيسى على مبارك

0150 طلال عدنان عيد الشيتان

0151 نايف عبدالله خالد الفالح

0152 عبدالهادى راشد مناحى العجمى

0153 عبدالله راشد مناحى العجمى

0154 سعد شريان سعد السبيعى

0155 محمد مصطفى محمد صالح الريس

0156 شبيب شريده سالم المزين

0157 فهد مطلب زعل العازمي

0158 فواز ناصر مسير العنزى

0159 طلال سرحان عبيد الشقيحى

0160 بدر هزاع مهيزع الخالدى

0161 على شلاش سعود العجمى

0162 عبدالعزيز عويد مطر العنزي

0163 عذبى ماطر صخيل السعيدى

0164 ايوب احمد محمد السيد

0165 انور سالم خلف الرامزى

0166 شاعى ماجد الرميثى المطيري

0167 فهد حمود فليح العازمى

0168 عبدالعزيز حمود عايد السليمان

0169 مبارك مشوط خميس العجمى

0170 ناصر بدر موسى البلوشى

0171 مشعل عايش صغير العازمي

0172 يوسف عيد مداد الحضيري العازمي

0173 موسى سعد شافى الرشيدى

0174 احمد ناجح شويرب العجمى

0175 حامد ملهم على محمد

0176 جابر محمد راشد الرقيب

0177 نواف على فخرى الرشيدى

0178 محمد حسن يوسف شهاب الكندرى

0179 خالد محمد حمود العازمي

0180 نواف عبدالكريم فهد المضيان

0181 احمد شبال مسلم الراجحى

0182 انور خلف حسين الحجى

0183 محمد فيصل سالم المطيري

0184 مسعود عزيز دويهيس العازمي

0185 احمد مختار احمد اسماعيل ماه كريم

0186 فواز خشمان محمد الهاجرى

0187 علي حسين علي العباد

0188 هيثم داود سليمان المسلم

0189 عبدالله شويص وسمى علي

0190 فهد عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الكندري

0191 تركى عبيد معدى الزعبوط

0192 خالد براك سالم الهيفى

0193 فيصل عبدالله محمد العريمان

0194 خالد مانع محمد العجمى

0195 نايف معتق سعد سودان الرشيدى

0196 نواف محمد حسن المطيرى

0197 طارق شاكر محمد حسن

0198 هيثم عبدالحميد مرتضى عبدالله

0199 احمد غلوم حيدر حيدر

0200 شعيب حامد محمد العازمى

0201 نواف ماجد سرهيد المطيرى

0202 عبدالناصر مضحى مسير الشمرى

0203 فيصل عبدالهادى عايض العصيمى

0204 علي حسن ابراهيم السلمان

0205 احمد قبيل حسين العنزى

0206 خالد فارس محبوب الرشيدي

0207 عبدالعزيز ابراهيم مشاري الحمدان

0208 مطلق قبيل مبارك الرشيدى