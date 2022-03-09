بيتكوين وصلت إلى 41410 دولارات



بعد ساعات من صدور القرار الأميركي بحظر جميع واردات النفط والغاز الروسي، اكتست منصات العملات الرقمية باللون الأخضر، واندفعت "بيتكوين" نحو تسجيل مكاسب كبيرة، ما عزز من أرباح السوق لتصل إلى 132 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي تطور لافت على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، حظرًا كاملاً على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة.



هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين".

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الساعات الماضية بنسبة 7.8% لتربح السوق نحو 132.4 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 1696.7 مليار دولار في تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 1829.1 دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

وخلال الساعات الماضية، سجلت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، ارتفاعاً بنسبة 8%، مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 6.3% ليستقر سعرها في تعاملات صباح اليوم عند مستوى 41410 دولارات.



كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 737.8 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثر" التي حلت في المركز الثاني بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 7.4% مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 9.6% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 2709 دولار.



كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 325.3 مليار دولار.

وفيما استقرت عملات "تيزر" و"يو إس دي" عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 80 و 52.49 مليار دولار، على التوالي.

وسجلت عملة "بي إن بي" التي حلت في المركز الخامس، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4.2%، مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته 3.9% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 395.77 دولار.



كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 654 مليار دولار.