أعلنت الصين عن استقبالها الدفعة الأولى من بيانات أرسلها قمرها الصناعي المُطلق حديثاً للرصد الأرضي "إل-إس.ايه.آر 01 بي" والذي تم إرساله إلى المدار المحدد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سي"، يوم 27 فبراير الماضي.وذكر معهد بحوث معلومات الفضاء الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، المسؤول عن تصميم الرادار واستقبال البيانات من مجموعة القمر الصناعي المذكور -وفقا لوكالة (شينخوا) الصينية- أن المحطة القاعدية الواقعة في حي مييون ببلدية بكين قد رصدت واستقبلت بيانات تحميل بإجمالي حجم 16.55 جيجابايت من إل-إس.ايه.آر 01 بي.

ويُشير"إس ايه آر" إلى نظام رادار للتصوير بالميكروويف، يُطلق موجات كهرومغناطيسية إلى الأرض ويستقبل انعكاساتها على شكل أصداء، ويستطيع التقاط صور عالية الدقة بالميكروويف لسطح الأرض.وسيتكفل القمر بمهمة توفير بيانات لدعم الموارد الأرضية، ورسم الخرائط، والغابات، والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ.