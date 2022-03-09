قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص سلمت نحو 50 طائرة لعملائها خلال الشهر الماضي، في ظل تسارع وتيرة تسليم الطائرات مع تراجع حدة القيود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وقبل نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وبحسب المصادر فإن هذه الأرقام مازالت خاضعة للمراجعة وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة صناعة الطائرات الأوروبية كانت بحاجة إلى تسليم حوالي 80 طائرة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين حتى تحقق الرقم المستهدف للعام الحالي وهو 720 طائرة.

ويتلاشى الأمل في تعافي صناعة الطيران مع تراجع القيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، منذ أعلنت أيرباص الشهر الماضي مستهدفاتها للعام الحالي، بسبب نشوب الحرب في أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وإلغاء العديد من رحلات الطيران والتغيير المكلف للمسارات الجوية في العالم مما سيؤدي إلى تآكل هوامش أرباح شركات الطيران.

في الوقت نفسه فإن لدى أيرباص 13 طائرة من طراز أيه 350 ذات الجسم العريض محجوزة لشركة الطيران الروسية أيروفلوت والتي لم يعد ممكنا تسليمها لها بسبب العقوبات الدولية على موسكو.