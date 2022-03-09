لا يزال التمييز العنصري وعدم المساواة قائمين بين خريجي الفيزياء في الولايات المتحدة، هكذا أفاد موقع أخبار الفضاء وعلم الفلك الأمريكي ((سبيس دوت كوم)).

وذكر التقرير يوم الجمعة أنه على الرغم من أن عدد الشهادات الجامعية الممنوحة في تخصص الفيزياء بالولايات المتحدة زاد بواقع ثلاث أضعاف بين عامي 1999 و2020، إلا أن نسبة الخريجين السود انخفضت من 4.8 في المائة في عام 1999 إلى 3.1 في المائة في عام 2020.

حتى أن العديد من الكليات والجامعات لم تصدر شهادة واحدة في الفيزياء لخريج أسود خلال تلك الفترة وأن 0.5 في المائة فقط من الطلاب في برامج الدكتوراه في الفيزياء بالولايات المتحدة هم من السود، حسبما جاء في التقرير.

ونقل عن بعض الباحثين قولهم إن "وجود غالبية ساحقة من البيض في العديد من أقسام الفيزياء يجعل أعضاء هيئة التدريس يغضون الطرف عن عدم المساواة العرقية"