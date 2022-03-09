تعرف أعضاء المحكمة العليا في لندن من طريق الخطأ عن مقتطفات من أغنية جديدة غير منشورة بعد للمغني إد شيران، ما أثار استغراب المغني البريطاني الملاحق بتهمة ضلوعه في سرقة فنية تتعلق بأغنيته الشهيرة "شيب أوف يو".

وقال المغني البالغ 31 عاما خلال التفاته إلى محاميه في اليوم الثالث من المحاكمة التي انطلقت الجمعة الفائت في العاصمة البريطانية "هذه أغنية كتبتها في كانون الثاني/يناير الفائت. كيف حصلتم عليها؟"

ويتهم سامي شكري وروس أودونوهيو، نجم الغناء البريطاني إد شيران بأنه استوحى جزئياً أغنيته "شيْب أوف يو" التي حققت نجاحاً عالمياً وكانت الأكثر مبيعاً العام 2017، من أغنيتهما "أوه واي". لكن المغني وشريكاه في تأليف الأغنية ستيفن ماكاتشيون وجون ماكديد ينفون هذه الاتهامات.

وأوضح ايان ميل وكيل الدفاع عن إد شيران بعد ثوان أن المقطع غير المنشور سابقا تم بثه "من طريق الخطأ" على جهاز الكمبيوتر الخاص بستيفن ماكاتشيون الذي "يحوي مقاطع غير منشورة".

في عام 2017، كانت أعمال إد شيران الأكثر مبيعاً في العالم وفقاً للاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، بفضل ألبومه الثالث "ديفايد" الذي يتضمن أغنية "شيْب أوف يو"