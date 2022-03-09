ربما تعطي الفلبين، وهي من بين دول المنطقة الأقل في معدل التطعيم ضد فيروس كورونا، جرعات مضادة للفيروس إلى دول أخرى، حيث أن تراجع عدد الإصابات، يقلص جهود التطعيم.

وذكرت ميرنا كابوتاجي، وكيل وزارة الصحة أن الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، لديها لقاحات متراكمة، ستنقضي صلاحيتها جميعا، في نفس الوقت، بسبب عمليات التسليم المتتالية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن كابوتاجي قولها إن هناك محادثات أولية للتبرع بتلك الجرعات أو تمديد تواريخ انتهاء صلاحياتها.

وذكرت صحيفة "انكوايرر" أن ميانمار ودولا أفريقية، من بين تلك الدول، التي تدرس الفلبين إرسال تبرعات إليها.

وتراجعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، إلى أقل من ألف حالة، في الايام الماضية، بعد أن وصلت إلى رقم قياسي، هو حوالي 39 ألفا ، في كانون الثاني/يناير، بسبب متحور "أوميكرون".

ومع تطعيم 58% من سكانها بشكل كامل، تتخلف الفلبين عن جيرانها، مثل إندونيسيا وتايلاند، في إعطاء الجرعات الأولى، حيث تمثل المعلومات المضللة والخدمات اللوجستية تحديات.