كشفت صحيفة فوتبول لندن البريطانية، عن أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم عرضا مغريا يتجاوز عرض نادي ريال مدريد الإسباني لضم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من تأمين توقيع الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز من نادي ريفر بليت في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات في يناير الماضي، إلا أنه من المفهوم أن مانشستر سيتي يبحث عن قلب مهاجم في نهاية الموسم، مع تحول فيران توريس للانضمام إلى برشلونة.

وفي سياق أخر، كشفت الصحيفة أنه تم ربط أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان بانقضاض صيفي على الدولي الجزائري رياض محرز الذي يتألق حاليا ضمن صفوف مانشستر سيتي.