وقعت الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، اتفاقية تعاون قضائي، تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين ، وهي مكملة لاتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، التي كان قد تم التوقيع عليها سابقاً بين الإمارات وإيطاليا، وكانت قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 17 نيسان إبريل من عام .2019

وأشاد وزير العدل الإماراتي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي ، خلال مراسم التوقيع، بالتعاون الثنائي الذي يربط بين الإمارات وإيطاليا في مختلف المجالات ، والعلاقات الوثيقة بين البلدين ، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية وخاصة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.