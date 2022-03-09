وافقت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل على شراء شركة مانديانت المتخصصة في أمن البيانات مقابل 4ر5 مليار دولار في ثاني أكبر صفقة استحواذ بالنسبة لجوجل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بالاستحواذ على مانديانت سيصبح لدى جوجل المملوكة لشركة ألفابيت المزيد من الأدوات اللازمة لحماية بيانات عملاء خدمات الحوسبة السحابية، من خلال التحرك السريع لمواجهة أي تهديدات إلكترونية. كما تعمل جوجل على استقطاب المزيد من عملاء خدمات الحوسبة السحابية ودعمهم في ظل المنافسة الشرسة مع شركتي مايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم.

وبحسب بيان ستدفع جوجل 23 دولارا مقابل كل سهم من أسهم مانديانت التي ستصبح جزءا من قطاع الحوسبة السحابية في جوجل.

يذكر أن مايكروسوفت كانت مهتمة بالاستحواذ على مانديانت لكنها انسحبت من المحادثات بشأن الصفقة، بحسب مصادر مطلعة.

يذكر أن مانديانت تأسست منذ حوالي عقدين من الزمن على يد كيفين مانديا الضابط السابق في القوات الجوية واشتهرت بقدرتها على تقديم الخدمات للتعامل مع الحوادث.