أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير الماضي بأكثر من التوقعات ليصل إلى مستوى قياسي جديد.

وذكرت الوزارة أن العجز التجاري بلغ خلال كانون الثاني/يناير الماضي 7ر89 مليار دولار، مقابل 82 مليار دولار خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العجز إلى 1ر87 مليار دولار، مقابل 7ر80 مليار دولار خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقال ماهر رشيد خبير الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات إن "توقعاتنا ترى نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات خلال العام الحالي مع هدوء الطلب المحلي وبخاصة خلال النصف الثاني من العام".

جاءت زيادة العجز التجاري على خلفية ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 2ر1% إلى 1ر314 مليار دولار خلال كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 7ر1% إلى 3ر310 مليار دولار.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة الصادرات الأمريكية خلال كانون الثاني/يناير الماضي بنسبة 7ر1% إلى 4ر224 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 5ر1% إلى 3ر228 مليار دولار خلال الشهر السابق.

جاء تراجع الصادرات نتيجة انخفاض صادرات الأدوية والتراجع الكبير في صادرات قطاع السياحة والسفر.

كما أظهر تقرير وزارة المالية ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع خلال كانون الثاني/يناير الماضي إلى 9ر108 مليار دولار مقابل 8ر101 مليار دولار خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، في حين تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات إلى 2ر19 مليار دولار مقابل 8ر19 مليار دولار خلال الفترة نفسها.